Дом в микрорайоне 1 Мая в Балашихе отремонтируют к сентябрю 2025 года

В микрорайоне 1 мая в Балашихе активно ведется капитальный ремонт 22-этажного многоквартирного дома № 24, построенного в 2010 году. Работы, начатые в феврале 2024 года, планируется завершить к середине сентября 2025 года.

Прогресс оценили представители региональных и местных властей, включая заместителя министра ЖКХ Московской области Игоря Тимофеева, директора восточной дирекции Фонда капремонта Романа Гордеева и заместителя главы Балашихи Дмитрия Варнавского.

Основной причиной ремонта стали проблемы с фасадом, выявленные спустя десятилетие после строительства. Из-за некачественного монтажа облицовочного кирпича возник риск его обрушения. Для устранения угрозы была демонтирована старая кладка, усилены несущие конструкции, а на завершающем этапе устанавливаются подсистема и керамогранитные плиты. Площадь фасада составляет 23 тысячи квадратных метров, и на конец мая 2025 года около 55% поверхности уже покрыто новым материалом. Для ускорения процесса до начала июня на объекте планируется привлечь до 30 дополнительных рабочих.

«Мы стремимся завершить работы в кратчайшие сроки, чтобы жители могли чувствовать себя в безопасности и комфорте», — отметил Роман Гордеев.

Контроль качества остается приоритетом. Как пояснил заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Шатилов, перед началом ремонта было проведено техническое обследование и разработана проектно-сметная документация, получившая одобрение экспертизы. Однако в ходе работ возникли замечания к качеству и срокам выполнения. Подрядчику поручено устранить недочеты в течение недели, а следующая проверка запланирована на первую декаду июня.

В 2025 году в Балашихе в рамках краткосрочной программы капремонта обновят 380 многоквартирных домов. Основное внимание уделяется ремонту фасадов, кровель и инженерных систем, чтобы обеспечить жильцам надежность и комфорт.