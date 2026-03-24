Дом в Коломне ждет преображение: капремонт идет с опережением графика

В доме №14, расположенном в микрорайоне имени Маршала Катукова городского округа Коломна, полным ходом идет капитальный ремонт фасада. Уже заметны первые признаки обновления: строительные леса, рабочие в касках и аккуратно сложенные у подъезда материалы.

Специалисты начали с межпанельных швов — их герметизируют, уплотняют и утепляют, чтобы устранить потери тепла и защитить здание от влаги. Следующий этап — монтаж бескаркасного фасада, который придаст дому современный внешний вид и повысит его энергоэффективность.

«После фасада, по погодным условиям, перейдем к кровле — там будет произведен демонтаж старого покрытия и монтаж новой мягкой кровли», — пояснил заместитель генерального директора подрядной организации ООО «ТЛЦ» Сергей Киреев.

Также в рамках капитального ремонта планируется оформление откосов, обновление балконных блоков и реконструкция парапетной кровли с заменой водостоков.

По словам подрядчика, работы идут с опережением графика. При отсутствии задержек с поставками материалов объект планируют завершить раньше установленного срока — уже в июне.

Жители дома активно участвуют в процессе: управляющая компания поддерживает с ними постоянную связь, оперативно реагируя на замечания и предложения.

Капитальный ремонт дома №14 — часть масштабной региональной программы. В 2026 году в городском округе в адресный перечень включены 26 многоквартирных домов, значительная часть из которых обновляется в рамках подготовки к 850-летию Коломны.