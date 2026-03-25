Дом в деревне Демихово признан аварийным после обращения к Президенту РФ

Жительница деревни Демихово Елена Серко обратилась на Прямую линию Президента Российской Федерации по электронной почте. Она сообщила о критическом состоянии дома, в котором живет с мужем и тремя детьми с 2014 года.

Семья приобрела жилье по ипотеке, и в то время была проведена независимая экспертиза, которая определила износ дома — 62 %.

Проблемы начались с 2019 года: на стенах стали появляться трещины, фасад начал осыпаться, фундамент разрушается, в квартирах появился грибок и плесень. Дом построен в 1952 году, двухэтажный, в двух подъездах всего 12 квартир. У большинства жителей есть трещины в стенах и отклеивающиеся обои.

Коммунальные службы и местные власти выезжали на место, осмотрели дом и выслушали жителей. В результате в феврале этого года дом № 14 на Заводской улице в Демихово признали аварийным постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа от 04.02.2026 №323. Информация об этом размещена на сайте ГИС ЖКХ.

На Прямую линию Президента РФ от жителей Орехово-Зуевского округа поступило около двух тысяч обращений. Люди проявили неравнодушие к существующим проблемам и желание участвовать в жизни округа. В администрации подчеркивают, что все поступившие вопросы планомерно решаются в оперативном порядке.

