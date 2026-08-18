Дом творчества «Сенеж» возобновил работу в Солнечногорске

14 августа первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик посетил Дом творчества и отдыха художников «Сенеж» и проверил ход выполненных работ. Историческое пространство, которое не функционировало на протяжении четырех лет, вновь открылось для посетителей.

Дом творчества и отдыха художников «Сенеж» был основан в 1945 году, а в 1960-е годы здесь появилось основное здание. В разные годы это место принимало представителей советской интеллигенции, среди которых — Владимир Высоцкий и Иосиф Кобзон.

В этом году на территории обновили корпус для проживания, конференц-зал и обеденную зону. Также оборудовали пляж, коттеджи, беседки и мангальную зону.

«Это историческое место, которое на протяжении многих десятилетий было связано с творческой жизнью страны. Сегодня оно вновь открыто для посетителей и постепенно преображается. Мы будем держать ситуацию на контроле, взаимодействовать с руководством Дома творчества и оказывать необходимую поддержку в его дальнейшем развитии», — подчеркнул Кирилл Типографщик.

Возрождение пространства стало возможным благодаря Союзу художников при поддержке администрации муниципалитета. Обновление Дома творчества и отдыха художников «Сенеж» позволит сохранить историческое наследие этого места и создать современные условия для отдыха, творчества и проведения мероприятий.