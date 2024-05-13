Дом Шапошниковых в Коломне признали объектом культурного наследия | 360°

13 мая 2024, 16:56
Дом Шапошниковых в Коломне признали объектом культурного наследия
Главное управление культурного наследия утвердило «Дом Шапошниковых, середины XIX века» объектом охраны. Памятник архитектуры находится в Коломне на улице Зайцева.
Построенный в середине XIX века дом принадлежал купцам Шапошниковым. В историческом здании, которое сейчас является многоквартирным жилым домом, сохранились белокаменные подоконники с кронштейнами под окнами второго этажа. Главный восточный фасад с проездной аркой имеет десять осей проемов.
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Как отметили в ведомстве, утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить исторический облик здания.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.
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Коломна
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