Дом правосудия построили в Дмитрове

Пятиэтажный Дом правосудия построили в Дмитровском округе. Главгосстройнадзор завершил проверку здания и выдал соответствующее заключение. Уже в этом году объект начнет свою работу.

Его площадь составляет 5,5 тысячи квадратных метров. В постройке располагаются 13 залов заседания суда, пять из них — для рассмотрения уголовных дел и еще восемь — для гражданских и административных.

Также в Доме правосудия есть специальное помещения для лиц под стражей и комната для конвоя. В здании предусмотрены 13 кабинетов судей, помещения для аппарата и все необходимые вспомогательные и технические зоны.

Напомним, что возводить учреждение начали 16 лет назад, однако после четырех лет строительства работы приостановили. Вернулись к ним в июле 2023 года. Завершение объекта прошло чуть более чем два года назад.