Дом №3 на улице Победы в Химках капитально отремонтируют
Дом №3 на улице Победы в Химках капитально отремонтируют. Обновление ожидает все системы, введенные в эксплуатацию еще в середине прошлого века.
Специалисты планируют заменить скатную крышу, обновить фасад, системы электро- и водоснабжения, водоотведения и отопления. Кроме того, ремонт коснется фундамента.
Строители уже начали демонтировать покрытие кровли. Позже они заменят все элементы крыши, обработают деревянные конструкции огнебиозащитой, утеплят чердак, установят ограждения и заменят коммуникации.
Кроме того, рабочие начали ремонтировать системы холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления.