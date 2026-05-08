Дом №23 на улице Николаева в Электростали капитально отремонтируют

В Электростали продолжается капитальный ремонт многоквартирного дома № 23 на улице Николаева. Работы проводят в рамках региональной программы обновления общего имущества жилого фонда Подмосковья.

Четырехэтажное кирпичное здание построили в 1955 году. Сейчас там активно проводят ремонт скатной кровли. По данным специалистов, готовность этого этапа уже достигла 70%. Подрядная организация выполняет монтаж новой стропильной системы, а также занимается утеплением чердака.

Одновременно рабочие приступили к гидроизоляции подвального помещения. Эти меры должны защитить дом от возможного проникновения влаги и снизить риск подтоплений, что позволит продлить срок эксплуатации фундаментных конструкций. Кроме того, на объекте уже завершили работы по штукатуриванию вентиляционных шахт.

Контроль за качеством ремонта осуществляют на всех этапах. За соблюдением строительных норм, технологий и соответствием проектной документации следят специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья.