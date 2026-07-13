Дом №2 в микрорайоне Научный Городок в Лобне капитально отремонтируют к октябрю

В Лобне продолжается капитальный ремонт многоквартирного дома № 2 в микрорайоне Научный городок, построенного в 1962 году. Специалисты проводят комплексные работы на фасаде и кровле.

Строители уже выполнили гидроструйную очистку фасада, отремонтировали и загерметизировали межпанельные швы, восстановили штукатурный слой, обработали стены противогрибковыми составами и покрасили наружные поверхности. Кроме того, они привели в порядок цоколь, балконные плиты и входную группу, а также установили новые подъездные двери.

На крыше полностью завершили работы по устройству стропильной системы и обрешетки, смонтированы противопожарные люки для выхода на кровлю. Сейчас продолжается утепление чердачного помещения, которое выполнили примерно на 20%.

До окончания капитального ремонта подрядной организации предстоит завершить восстановление фасада и устройство отмостки, а также обновить кровельное покрытие, отремонтировать вентиляционные шахты, заменить фановые трубы и водосточную систему.

Полностью завершить капитальный ремонт дома планируют в сентябре.