Дом №12 в микрорайоне Дзержинский в Балашихе отремонтируют летом

В микрорайоне Дзержинский в Балашихе подрядная организация, действующая по заказу Фонда капитального ремонта, начала обновление электросетей в трехэтажном кирпичном доме №12. Строительную готовность объекта оценивают в 10%.

Общая площадь, в пределах которой проводят работы, превышает 1600 квадратных метров. В рамках капитального ремонта запланирована замена вводно-распределительного устройства, этажных щитов и кабельных стояков.

Помимо этого, подрядчик модернизирует общедомовое освещение, установит новые светильники и фотореле, а также смонтирует адресный указатель с подсветкой.

Дополнительно специалисты выполнят ремонт системы заземления и проведут пусконаладочные мероприятия.

Во втором подъезде уже проштробили стены для монтажа аварийного освещения и магистральных линий, параллельно проходят работы по прокладке кабеля для освещения подвалов.

Завершить все работы подрядная организация планирует в июле, а уточнить сроки и факт включения дома в программу капремонта можно на официальном сайте фонда.