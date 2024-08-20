Дом № 9 на Свободном проезде в Лобне оснастили кабелем аварийного питания

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела встречу с жителями Свободного проезда. Одной из главных тем стало подключение дома № 9 к резервному кабелю электропитания, чтобы в случае аварийного отключения электричества в их квартирах оставался свет.

Кроме того, участники встречи обсудили строительство пристройки к детскому саду «Золотой петушок». Планируется разгрузить дошкольное учреждение к 1 сентября 2025 года, что значительно улучшит условия для детей и их родителей.

На встречу пришли также жильцы других многоквартирных домов, которые активно обсуждали насущные вопросы. Одним из ключевых стало открытие почтового отделения. Анна Кротова поручила ответственным лицам проработать эту тему и пообещала оказать помощь в подборе подходящего помещения при положительном решении.

Не осталась без внимания и тема строительства съезда с Северного обхода Лобни. Новый участок дороги пройдет за домом № 1 и будет двухполосным. По завершении работ планируется рассмотреть возможность запуска общественного транспорта из этой части города в центр.

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