Дом № 5 на улице Строителей в Химках подготовили к отопительному сезону

Управляющие компании Химок продолжают подготовку многоквартирных домов к началу отопительного сезона. Специалисты проводят диагностику и наладку систем водо- и теплоснабжения.

Сейчас сотрудники управляющей компании из Химок находятся на финальной стадии подготовки дома № 5 на улице Строителей.

«Здесь была произведена промывка системы центрального отопления и гидравлические испытания, так называемая опрессовка. Всего у нас в управлении находится 604 многоквартирных дома, большая часть жилого фонда уже проверена и сдана ресурсоснабжающей организации. Подготовку планируем завершить к 1 сентября», — рассказал представитель управляющей компании Петр Киприянов.

Сотрудникам профильных служб округа еще предстоит заменить ветхие участки труб и запорной арматуры, а также обновить гидроизоляцию. Работы направлены на предотвращение порывов систем зимой.

Еженедельно специалисты отчитываются о проделанной работе во время совещаний с участием представителей администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.