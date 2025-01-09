Дом № 4 капитально отремонтируют на Новой улице в Раменском

Капитальный ремонт дома № 4 продолжается на Новой улице в Раменском. Рабочие завершают ремонт кровли и панельного фасада. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

На объекте продолжается замена систем холодного и горячего водоснабжения, а также устанавливаются общедомовые счетчики потребления ресурсов и систем водоотведения.

По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, в доме осталась лишь малая часть работ, которая придаст зданию приятный облик и подарит жителям комфорт и безопасность. За качеством ремонта и сроками его выполнения следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Напомним, узнать, включен ли дом в программу капремонта, можно по ссылке.