Дом № 3 на улице Победы отремонтируют в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках начался капитальный ремонт многоквартирного дома № 3 на улице Победы. Заказчиком работ выступил Фонд капитального ремонта Московской области.

На данный момент строители уже демонтируют старую кровлю и подготавливают основание для новой. Параллельно в подвале заменяют трубы горячего и холодного водоснабжения и обновляют систему отопления.

Предусмотрена замена скатной крыши, обновление фасада и фундамента, а также модернизация систем электроснабжения, водоснабжения и отопления. При ремонте крыши выполнят обработку деревянных конструкций огнебиозащитным составом, утеплят чердачное помещение и установят ограждения.

«Ремонт дома на улице Победы — это комплексное обновление здания. Благодаря замене крыши, модернизации инженерных систем и ремонту фасада жители получат более комфортные и безопасные условия проживания», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Ремонт дома входит в программу обновления жилого фонда округа. В этом году работы запланированы в Старых и Новых Химках, Подрезково, Сходне и Левобережном.