Дом № 23 на улице Николаева в Электростали капитально отремонтируют к октябрю

В доме № 23 на улице Николаева в Электростали продолжается капитальный ремонт. Строители обновляют кровлю и усиливают фундамент.

Проект реализует подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области.

Общий объем работ на крыше составляет около 1,6 тысячи квадратных метров, на сегодняшний день готовность составляет 60%.

Строители уже демонтировали старое шиферное покрытие и завершают монтаж новой стропильной конструкции, а также укладывают ветрозащитную мембрану. Параллельно они обновляют вентиляционные шахты.

В рамках капитального ремонта кровлю заменят на современное покрытие из оцинкованного профнастила с полимерной защитой, приведут в порядок выходы на крышу, утеплят чердачные перекрытия, обновят слуховые окна, фановые трубы, а также установят новые ограждения и снегозадержатели.

Работы затрагивают и подземную часть здания. В подвале уже укрепили грунт и усилили фундаментную кладку. Обновление охватило более тысячи квадратных метров.

Завершить капитальный ремонт подрядчик планирует к сентябрю.

Проверить, включен ли конкретный дом в региональную программу ремонта и узнать сроки проведения работ жители могут на официальном ресурсе фонда.