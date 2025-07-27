Дом № 22 в 1-м микрорайоне в Озерах отремонтируют в августе

Капитальный ремонт пятиэтажного дома № 22 в 1-м микрорайоне города Озеры планируют завершить уже в августе. Жители угловых квартир первыми отметили положительные изменения: после монтажа нового многоуровневого фасада в помещениях стало суше, а во время сильных дождей вода больше не скапливается в швах между панелями.

Для облицовки фасада использовали около двух тысяч квадратных метров керамогранитной плитки. В качестве утеплителя и звукоизоляции применена минеральная вата, которая эффективно сохраняет комфортную температуру внутри квартир. Такая отделка не только улучшает внешний вид здания, но и защищает его от ветра и осадков.

Дом вошел в программу капитального ремонта Московской области в апреле этого года. За это время специалисты полностью обновили крышу: уложили новое мягкое рулонное покрытие, провели гидро- и теплоизоляционные работы.

Кроме того, были восстановлены внутренние инженерные системы — отопление, водоснабжение, электроснабжение и канализация. Все выполненные работы сопровождаются пятилетней гарантией качества.

На данный момент готовность объекта превышает 70%, и подрядчик обещает завершить ремонт уже в ближайшем месяце.