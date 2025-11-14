Дом № 12 на Заводской улице в Видном отремонтируют в начале декабря

Завершается капитальный ремонт многоквартирного дома № 12 на Заводской улице в Видном Ленинского городского округа. Готовность объекта достигла 70%. Все работы планируют выполнить в течение трех недель.

Специалисты полностью завершили восстановление и закрепление фундамента. Помимо этого, они заменили стропильную систему, уложили новое покрытие, выполнили огнебиозащиту и утеплили чердак. Сейчас специалисты благоустраивают прилегающую территорию и реконструируют фасад. Они также обновят водосточную систему, отремонтируют вентиляционные шахты и приведут в порядок конструктивные элементы.

«Важно сохранить уникальные архитектурные особенности исторических зданий, ведь они являются частью культурного наследия не только нашего муниципалитета, но и всей Московской области», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Отметим, что в этом году капитальный ремонт планировали провести в 26 многоквартирных домах Ленинского округа, 19 из них расположены в Видном, остальные — в поселках Володарского, Развилка, Горки Ленинские и в селе Молоково. В рамках региональной программы специалисты обновляют несущие конструкции с усилением конструктивных элементов, реконструируют скатные крыши и фундаменты.