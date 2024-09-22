Дом № 10 на Октябрьской улице в Балашихе восстановили после взрыва газа

Жители многоквартирного дома № 10 на Октябрьской улице в Балашихе вернулись в свои квартиры через год после взрыва бытового газа. Работы по восстановлению третьей секции завершили.

Рабочие восстановили жилой дом за один год.

«Большая работа проделана Фондом капитального ремонта, строителями, людьми, которые параллельно проживали в других квартирах, участвовали в восстановлении дома. Сегодня увидим результат этой работы. В ближайшем будущем все жители вернутся в свои квартиры, быт будет налажен, а мы всегда будем помнить погибших тут людей», — сказал глава округа Сергей Юров.

Специалисты приступили к восстановлению жилого дома в конце 2023 года. Они отремонтировали подъезд, квартиры, установили сантехнику и двери, а «Мособлгаз» поставил бесплатно газовые плиты. Помимо этого, в доме заменили инженерные сети, кровлю и оштукатурили фасад.

«Фонд капитального ремонта совместно со строителями за этот год сделали многое. Сегодня мы встречаемся здесь почтить память погибших и показать плоды своих трудов. Огромную благодарность хочется выразить жителям дома, которые на протяжении всего года участвовали в мероприятиях, подсказывали, давали рекомендации, а самое главное — набирались терпения и ждали. Общими усилиями за год мы этот дом восстановили», — сказал руководитель Центра управления проектами Фонда капитального ремонта по Балашихе Роман Гордеев.

Напомним, взрыв бытового газа произошел 20 сентября 2023 года в третьей секции дома № 10 на Октябрьской улице. Жителей сначала расселили в пункты временного размещения, а затем предусмотрели компенсацию на аренду квартиры.

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