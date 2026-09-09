Дом на улице Советской Конституции капитально отремонтируют в Ногинске

В Ногинске приступили к приведению в порядок плоской крыши многоквартирного дома № 17 В по улице Советской Конституции. Работы проводятся в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Ремонт кровли — важное мероприятие, напрямую влияющее на комфорт и безопасность жильцов. Качественно выполненные работы помогут исключить протечки, снизить теплопотери здания и в целом продлить срок его эксплуатации.

Подрядную организацию для проведения работ отобрал Фонд капитального ремонта Московской области по итогам конкурсных процедур. Специалисты приступили к комплексу мероприятий, направленных на полное обновление кровельного покрытия и сопутствующих элементов. В перечень запланированных работ входят: демонтаж старого кровельного покрытия и выравнивающей стяжки; ремонт и усиление несущих конструкций кровли; устройство новой гидроизоляции и кровельного ковра.

Помимо этого, будет выполнено восстановление узлов примыканий; замена фановых труб, а также ремонт вентиляционных шахт и выходов на кровлю. Все этапы ремонта будут выполняться с соблюдением действующих строительных норм и требований к качеству.