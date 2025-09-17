Дом на улице Октябрьской отремонтировали в Зарайске

В округе завершился капитальный ремонт многоквартирного дома № 2, расположенного на улице Октябрьской. Жители теперь смогут оценить обновленный облик своего дома, в котором полностью заменена кровля, оштукатурен и покрашен фасад, а также установлены новые металлические двери с домофонами в подъездах.

Представители Совета депутатов округа, управляющей компании и подрядной организации, ответственной за проведение работ, провели выездную проверку, чтобы лично оценить качество выполненного ремонта.

«Посетили дом с плановой проверкой, чтобы лично убедиться в качестве выполненных работ. В ходе осмотра недочетов выявлено не было, а жители дома остались довольны результатами. Теперь дом не только выглядит современно, но и стал более комфортным и безопасным», — сообщила председатель Совета депутатов Зарайска Елена Белкина.

Комиссия также обратила внимание на благоустройство придомовой территории, отметив необходимость уборки строительных материалов для завершения работ. Кроме того, в ходе инспекции был осмотрен двор дома № 34А на улице Благоева, где также проведены работы по благоустройству. Придомовая территория выложена брусчаткой и установлено декоративное металлическое ограждение палисадников.