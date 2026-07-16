Дом на улице Мира капитально отремонтируют в Можайске

Бригады рабочих уже демонтировали старую облицовку балконов и приступили к монтажу новых конструкций с гидроизоляцией. Всего в этом году в муниципалитете обновят 17 многоквартирных домов.

Для каждого объекта выбирают свой набор работ. Уже завершено усиление фундаментов на шести домах, отремонтированы скатные крыши в четырех зданиях и мягкая кровля — в двух. В одном из домов идет замена системы отопления, в ближайшее время бригады приступят к ремонту отмостки на еще одном объекте. В двух домах уже привели в порядок балконы и выполнили гидроизоляцию.

Теперь очередь дошла до дома на улице Мира. Здесь меняют облицовку, ограждения и обрабатывают стыки гидроизоляционными составами. Жители замечают, как фасад преображается на глазах: дом теряет черты старого фонда и приобретает современный облик.

Все работы ведутся по графику и с соблюдением технологических норм. Обновленный дом прослужит жителям долгие годы.