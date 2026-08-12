Дом на улице Климова отремонтируют в Ногинске к концу года

Активно реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов в Богородском округе. Один из текущих объектов — дом № 40А на улице Климова, построенный в 1962 году.

Сейчас специалисты подрядной организации «Строй Монтаж СП» ведут здесь масштабные работы, призванные не только обновить внешний вид здания, но и существенно повысить комфорт и безопасность проживания.

В настоящее время в доме ремонтируют скатную крышу, заменяют балконные плиты и приводят в порядок фасад. Эти мероприятия особенно важны для здания такого года постройки: они позволяют устранить износ конструктивных элементов, защитить помещения от протечек и улучшить теплоизоляцию.

Кроме того, в рамках запланированного на 2026 год комплекса работ специалисты обновят общедомовую систему электроснабжения и внутридомовую систему газоснабжения. Модернизация инженерных сетей — ключевой этап капремонта: современные коммуникации повышают надежность подачи ресурсов и уровень безопасности для всех жильцов.

Стоит отметить, что Богородский округ уверенно удерживает высокие позиции в региональной программе капремонта. Муниципалитет вошел в пятерку лидеров Московской области по выполнению работ с начала 2026 года. На сегодняшний день в округе завершены ремонтные мероприятия в 19 из 53 многоквартирных домов, включенных в годовой план.