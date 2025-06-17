Дом на Орджоникидзе в Павловском Посаде отремонтировали на 90%

В рамках масштабной программы капитального ремонта жилищного фонда, реализуемой на территории Московской области, в Павловском Посаде проводятся работы по комплексному обновлению многоквартирного дома, расположенного на улице Орджоникидзе. Специалисты Фонда капитального ремонта прилагают все усилия для того, чтобы завершить все запланированные мероприятия к сентябрю текущего года.

Сейчас на объекте ведутся работы по облицовке фасада с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем. Одновременно с этим специалисты занимаются обновлением входных групп и отмостки. Особое внимание в ходе капитального ремонта уделяется модернизации внутренних инженерных систем.

К настоящему моменту полностью завершена замена системы холодного водоснабжения с установкой современных коллективных, или общедомовых, приборов учета потребления ресурсов. Кроме того, строители находятся на финальной стадии замены внутридомовых систем электроснабжения, степень готовности которых достигла 90%.

В числе других мероприятий — комплексный ремонт систем центрального отопления и водоотведения. Помимо вышеперечисленных работ, в рамках программы капитального ремонта запланирована полная замена окон в местах общего пользования на современные энергосберегающие стеклопакеты, а также обновление устаревших подъездных козырьков.