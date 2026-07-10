Дом на Комсомольской улице капитально отремонтируют в Коломне

В исторической части Коломны завершается капитальный ремонт многоквартирного дома 1951 года постройки. Строители практически полностью обновили кровлю и фасад здания, а следующим этапом станет замена инженерных коммуникаций.

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 32 на улице Комсомольской в Коломне вышел на завершающую стадию. Здание, расположенное в исторической части города, включили в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2026–2028 годы. Благодаря этому жители уже в ближайшее время получат обновленный дом с современной кровлей, отреставрированным фасадом и новыми инженерными сетями.

Готовность работ по ремонту скатной крыши площадью более 850 квадратных метров и фасада площадью почти 800 квадратных метров достигла 90 процентов. Вместо старого шиферного покрытия специалисты смонтировали металлическую фальцевую кровлю с полимерным покрытием, которая отличается долговечностью и устойчивостью к воздействию осадков. Также обновлены входные группы и наружная система водостоков.

Во время ремонта подрядчик полностью демонтировал старую кровлю, утеплил чердачное помещение, смонтировал новую стропильную систему и обрешетку, после чего уложил металлические листы. Кроме того, специалисты обновили слуховые окна, фановые трубы, дефлекторы мусоропровода, парапеты и кровельные ограждения, установили снегозадержатели и выполнили огнебиозащитную обработку деревянных конструкций. В ближайшее время завершится ремонт выходов на крышу и вентиляционных шахт.

Практически закончены и работы по обновлению фасада. Строители восстановили поврежденную кирпичную кладку, обработали стены антигрибковыми составами, очистили поверхности от старого покрытия, заново оштукатурили их и окрасили акриловыми красками. Цвет фасада утверждается администрацией округа с учетом архитектурного облика исторической части города, при этом предложения жителей также рассматриваются при выборе окончательного решения.

Следующим этапом капитального ремонта станет замена внутридомовых систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Как рассказал начальник участка подрядной организации Дмитрий Хромов, из-за отсутствия подвального помещения новые трубопроводы будут прокладывать под полами квартир. Для этого строителям предстоит вскрыть полы в каждом жилом помещении, после завершения работ покрытие полностью восстановят.