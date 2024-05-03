Дом на 794 квартиры построят в ЖК «Южная Битца» | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 21:16 Дом на 794 квартиры построят в ЖК «Южная Битца» Главгосстройнадзор МО

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Строительство жилого дома № 10 ведется на территории ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе. Ход работ проверили инспекторы Главгосстройнадзора.

Площадь дома составит 74 тысячи квадратных метров. Строить начали в октябре прошлого года, а закончить планируют до конца следующего.

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Земляные работы и устройство фундамента завершены. Сейчас ведется монтаж монолитных несущих конструкций подземной части, первого и второго этажей. Общая строительная готовность превышает 15%.

Десятый корпус высотностью 22 этажа вместит 794 квартиры и подземную парковку. В здании будут колясочная, детская комната, оборудованное помещение дежурного консьержа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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