Дом на 431 квартиру построят в микрорайоне Первомайский в Королеве в 2027 году

Застройщик «Киноквартал» объявил о старте продаж квартир в третьем корпусе одноименного жилого комплекса, который возводится в микрорайоне Первомайский в Королеве. Стройготовность дома составляет порядка 5%. Девятиэтажка рассчитана на 431 квартиру, подземная автостоянка вместит 139 машин.

Все входные группы запроектировали на уровне земли, это удобно для маломобильных граждан. Кроме того, дворы планируется оснастить понижающими площадками.

В ЖК организуют безопасные дворы без автомобилей. Жители смогут любоваться видами на реку Клязьму, гулять по набережной и эко-тропам, отдыхать и заниматься спортом в специальных благоустроенных зонах.

Ввод дома в эксплуатацию запланировали на второй квартал 2027 года.