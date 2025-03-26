Дом на 431 квартиру построят в микрорайоне Первомайский в Королеве в 2027 году

Застройщик «Киноквартал» объявил о старте продаж квартир в третьем корпусе одноименного жилого комплекса, который возводится в микрорайоне Первомайский в Королеве. Стройготовность дома составляет порядка 5%. Девятиэтажка рассчитана на 431 квартиру, подземная автостоянка вместит 139 машин.
Все входные группы запроектировали на уровне земли, это удобно для маломобильных граждан. Кроме того, дворы планируется оснастить понижающими площадками.
В ЖК организуют безопасные дворы без автомобилей. Жители смогут любоваться видами на реку Клязьму, гулять по набережной и эко-тропам, отдыхать и заниматься спортом в специальных благоустроенных зонах.
Ввод дома в эксплуатацию запланировали на второй квартал 2027 года.
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