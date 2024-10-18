Дом-музей семьи Арсения Морозова отметил семилетие со дня реставрации

Восстановление дома семьи куца и фабриканта Арсения Морозова — один из важных шагов к возрождению истории Богородского края. Семь лет назад силами меценатов усадьбу восстановили.

Дом-усадьба семьи Арсения Морозова — один из исторических памятников начала двадцатого века. В Глуховском парке Ногинска для посетителей работает усадебный дом, построенный в 1908 году для владельца Богородско-Глуховской мануфактуры. Над его проектом работал архитектор Александр Кузнецов, он также возвел в Глухове по заказу Морозова здание Новоткацкой фабрики, а в самом Богородске — женской гимназии. Дом построили в парке, который был частью усадьбы Глухово, принадлежавшей Морозовым.

В советское время в здании обустроили детский сад Глуховского хлопчатобумажного комбината, а затем там разместили клуб самодеятельного творчества. Когда вышла из строя система отопления, дом опустел и обветшал. Но в 2016 году начались реставрационные работы, и уже через год здание восстановили.

«Дом-музей Арсения Ивановича для нас особенное место. Мы за него боролись много, упорно, большой командой. И сама реставрация — это не просто процесс восстановления… это целый жизненный цикл, в котором ты заново проживаешь судьбу дома. Дом семьи Арсения Ивановича Морозова уникален своей архитектурой и убранством. Нам важно было сохранить в нем историческую ценность и подлинность его устройства. Именно поэтому мы боролись за каждый дошедший до наших дней сантиметр. И у нас это получилось в полной мере», — подчеркнул депутат Государственной думы, основатель военно-технического музея, дома-музея Арсения Морозова Вячеслав Фомичев.