Дом-музей Героя СССР Ивана Иванова во Фрязине открыли после капремонта

Во Фрязине после ремонта кровли вновь открыл двери дом-музей Героя Советского Союза Ивана Иванова. Мемориал возвели в 2010 году на том самом месте, где жил летчик, и постарались максимально точно воссоздать облик дома — как снаружи, так и внутри.

Жители приносили в музей предметы военного быта, поделки, картины, а родственники Ивана Ивановича помогали восстановить подлинную атмосферу и убранство дома.

Будущий герой родился в семье кузнеца в деревне Чижово (ныне — территория Фрязина). В Красную Армию вступил в 1931 году, а к началу войны уже командовал звеном истребителей И-16.

22 июня 1941 года в небе над Ровенской областью он вступил в бой с «Хейнкель-111». Когда закончились снаряды, Иван Иванов пошел на таран — ценой собственной жизни уничтожил вражеский бомбардировщик. Его часы остановились в 4:25 утра. Этот подвиг стал первым тараном в истории Великой Отечественной войны.

Посещение музея бесплатное. График работы: по будням с 9:00 до 18:00, в воскресенье — с 10:00 до 17:00. Возрастное ограничение — 0+.