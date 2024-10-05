Дом многодетной семьи из Коломны газифицировали по госпрограмме

В селе Нижнее Хорошево городского округа Коломна специалисты «Мособлгаза» провели газ к частному дому многодетной семьи Нагорновых. Услугу оказали в рамках программы «Социальная газификация».

До момента проведения на участке газа дом отапливали электрическим котлом. В зимнее время оплата за тепло достигала 15 тысяч рублей в месяц.

Благодаря программе «Социальная газификация» газ бесплатно подводят к границам участка. Работы на территории домовладения оплачивает заявитель. Но для некоторых категорий граждан проведение газопровода внутри участка выполняют бесплатно, а также возмещают стоимость газового оборудования до 80 тысяч рублей.

Подробности о льготных программах можно узнать на официальном сайте Мособлгаза. Также работает телеграм-чат, где специалисты отвечают на вопросы жителей Коломны и Озер по газификации отвечают.

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