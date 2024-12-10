Дом многодетной семьи из Дмитровского округа бесплатно газифицировали

Дом семьи Березницких в селе Костино подключили к газопроводу. Все работы по подведению голубого топлива, в том числе и внутри участки, были выполнены бесплатно.

Семья подала документы на социальную газификацию весной 2024 года. Средства на проект строительства газопровода до ввода в дом, все работы и установку котла выделил бюджет Московской области.

Иван и Ольга Березницкие и их пятеро детей были очень рады появлению газа в доме. В момент запуска голубого топлива в гости к многодетной семье приехал временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Иван Курданин. Он подарил Ольге букет цветов, а всем домочадцам – новогоднюю елку и игрушки для нее. Нарядив елку, семья пригласила гостей на чаепитие.

Иван Курданин отметил, что Дмитровский округ активно участвует в реализации президентской программы по социальной газификации. В 2024 году уже 34 дома в селе Костино подключили к газу, а еще в 62 он скоро появится. Руководитель муниципалитета напомнил жителям городского округа, что воспользоваться положенной им льготой на подключение газа можно оставив заявку на портале госуслуг Подмосковья.

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