Дом купчихи Морозовой в Коломне вошел в число победителей всероссийского конкурса

Витрину Дома купчихи Морозовой в Коломне отметили на всероссийском конкурсе «Весна Победы». Награду забрали в одной из номинаций.

Творческое состязание приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы участников оценивали представители Министерства строительства России и Ассоциации развития территорий.

Дом купчихи Морозовой представили в номинации «Витрина». Высокую оценку дали оформлению входа. Оно выполнено в стилистике исторических мест Подмосковья.

«Использование информационных материалов и элементов декора позволило создать неповторимую атмосферу, отражающую подвиг народа и историческое значение Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне», — прокомментировали организаторы конкурса.

Отметим, что конкурс прошел при поддержке администрации президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.