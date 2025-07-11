Дом купчихи Морозовой в Коломне вошел в число победителей всероссийского конкурса
Витрину Дома купчихи Морозовой в Коломне отметили на всероссийском конкурсе «Весна Победы». Награду забрали в одной из номинаций.
Творческое состязание приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы участников оценивали представители Министерства строительства России и Ассоциации развития территорий.
Дом купчихи Морозовой представили в номинации «Витрина». Высокую оценку дали оформлению входа. Оно выполнено в стилистике исторических мест Подмосковья.
«Использование информационных материалов и элементов декора позволило создать неповторимую атмосферу, отражающую подвиг народа и историческое значение Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне», — прокомментировали организаторы конкурса.
Отметим, что конкурс прошел при поддержке администрации президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.