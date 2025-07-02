Дом культуры в Видном стал участником областного пилотного проекта

Инициатива, реализуемая Министерством культуры и туризма Подмосковья, предоставляет доступ к ресурсам учреждений культуры вне зависимости от расписания мероприятий. Теперь жители Ленинского округа смогут арендовать помещения во Дворце культуры «Видное» для самостоятельных занятий.

Благодаря проекту «Открытый ДК» восемь из 16 залов учреждения культуры можно будет использовать для проведения занятий йогой, пилатесом, творческих встреч, репетиций и других инициатив жителей.

Директор ДК «Видное» Ирина Родителева рассказала, что в пилотном проекте участвуют 50 домов культуры Подмосковья. «Будем делать еще более понятную навигацию в ДК, сотрудники будут надевать стилизованную форму, чтобы, заходя, люди понимали, кто посетитель, а кто сотрудник», — объяснила она.

Для удобства бронирования помещений на портале «Дома культуры Подмосковья» создан специальный раздел «Открытый ДК». Там можно подать заявки и выбрать необходимые ресурсы, включая компьютерную технику и проекторы, звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты. Также можно заказать дополнительные услуги: организацию мероприятия «под ключ», кейтеринг, информационную и техническую поддержку, помощь в записи музыкальных треков и другое.