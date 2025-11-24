Дом культуры в Шатуре откроют после капитального ремонта в 2026 году

В селе Дмитровский Погост Шатурского округа продолжается капитальный ремонт «Коробовского Дома культуры». Как сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья, готовность объекта уже превысила 39%.

Сейчас на объекте трудятся 43 рабочих. Строители завершают демонтаж, выполняют основные и отделочные работы, ремонтируют фасад и крышу, а также монтируют инженерные системы. Во время ремонта в здании полностью обновят кровлю и водостоки, заменят все коммуникации, установят видеонаблюдение и пожарную сигнализацию. Помимо этого, обновят фасад, внутренние помещения и территория вокруг здания, а для Дома культуры закупят новую мебель и оборудование.

Завершить капитальный ремонт планируют в 2026 году. В ведомстве уточнили, что реконструкцию проводят по государственной программе побновления социальной инфраструктуры и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».