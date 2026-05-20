Дом культуры в селе Дмитровский Погост преобразится после ремонта

В селе Дмитровский Погост Московской области активно ведутся ремонтные работы в здании местного Дома культуры. Строители сосредоточили основные усилия на внутренней отделке помещений.

Мастера занимаются шпаклевкой стен и потолков в будущих кружковых и залах. В помещениях уже устанавливают новые межкомнатные двери, а на полах и стенах появляется свежая плитка. Внутри здания уже полностью готовы новые железобетонные лестницы. Специалисты возводят перегородки из гипсокартона для более функционального пространства и завершают отделку санузлов.

Параллельно идут работы и снаружи здания. Строители оформляют входную группу, а на кровле монтируют современную систему вентиляции, которая обеспечит комфортный микроклимат во всем здании.

Представитель подрядной организации Андрей Городничий подтвердил, что строители строго соблюдают график и укладываются в сроки. После завершения ремонта обновленный Дом культуры вновь станет центром притяжения для всех жителей села.