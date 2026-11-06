Дом культуры в селе Дмитровский Погост открыли после капремонта в Шатуре

Коробовский дом культуры открылся после масштабного обновления в селе Дмитровский Погост. Работы провели благодаря госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Семья».

Ремонт продолжался чуть больше года. В здании заменили инженерные системы, обновили кровлю, фасад и внутренние помещения. Заметно похорошел зрительный зал, где установили новые кресла, звуковое и световое оборудование. В ДК появились большой хореографический зал, помещения для выставок и кабинет для занятий вокалом с хорошей шумоизоляцией.

По случаю открытия дома культуры для жителей и гостей села провели экскурсию по обновленным кабинетам.

«Наконец-то свершилось долгожданное событие — открытие нашего ДК. Это событие долгожданное не только для жителей Дмитровского Погоста, но и для десятка окрестных сел. Мы успели до начала мероприятия убедиться как преобразился наш дом культуры. Здесь каждый желающий может найти занятие по душе. Считаю, получился неплохой подарок на день рождения села», — сказал глава Шатуры Николай Прилуцкий.