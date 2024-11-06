Дом культуры в поселке Зеленом отремонтируют к концу года

В поселке Зеленый Богородского округа продолжается масштабная реконструкция Дома культуры, который с 2018 года находится под управлением муниципалитета. С момента передачи здания в 2019 году начались ремонтные работы, направленные на восстановление его изначального облика и создание комфортных условий для посетителей.

На сегодняшний день на ремонт выделено более 30 миллионов рублей, и работы продолжаются поэтапно. Особое внимание в этом году уделено обновлению концертного зала. Здесь уже завершены работы по нанесению декоративной штукатурки. В ближайших планах — покраска стен, подготовка пола для установки кресел и монтаж потолка. До конца года планируется также обустроить входную группу.

На 2025 год запланировано оснащение сцены современной механикой, а также установка звукового и светового оборудования. Несмотря на проводимые работы, Дом культуры остается открытым для посетителей, продолжая быть центром общественной и культурной жизни поселка.

Дом культуры играет важную роль в жизни местных жителей, предоставляя площадку для проведения праздников, концертов, собраний и встреч. Это место притяжения для всех, кто хочет отдохнуть и отвлечься от повседневных забот, а также поддержать и развивать творческие инициативы.

Ожидается, что уже к новогодним праздникам мероприятия будут проводиться в обновленном зале на 300 мест. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке как из бюджетных, так и внебюджетных источников. Особую финансовую помощь оказали депутат Московской областной Думы Марк Черемисов и Совет депутатов Богородского округа.

С увеличением численности населения поселка с двух с половиной до десяти тысяч человек заметно возросло число посетителей Дома культуры. В связи с этим рассматривается возможность расширения площади здания или пристройки дополнительных помещений, что позволяет сделать прилегающая территория.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».