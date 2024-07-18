Дом культуры в поселке Зеленом отремонтируют к декабрю

Ремонт дома культуры поселка Зеленый в Богородском округе завершится в декабре. Это станет подарком жителям на новогодние праздники. Народные гуляния и зимние представления пройдут в обновленном здании.

Рабочие уже установили пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения, заменили двери, окна и мебель. Второй этаж отремонтирован полностью. Там выполнен монтаж систем отопления, водоснабжения и обновлена кровля. Подрядная организация приступила к самому большому и главному этапу — ремонту зрительного зала.

Несмотря на ремонтные работы, дом культуры по-прежнему остается местом притяжения для жителей всех возрастов. Этим летом там работают восемь кружков, в том числе, секция тяжелой атлетики, танцевальные, художественные и вокальные студии, школа карате и многое другое. Занятия посещают около 200 детей, а также участники программы «Активное долголетие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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