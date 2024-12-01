Дом культуры в поселке Пролетарский под Серпуховом отремонтировали

В поселке Пролетарский завершается ремонт Дома культуры и прилегающего к нему сквера. Специалисты привели в порядок концертный зал, обустроили пешеходные зоны, парковку и велодорожки.

Специалисты покрасили стены в актовом зале, заменили систему отопления, постелили ковры, повесили кулисы, обустроили полы, установили новые кресла и двери. Материалы, которые применили в отделке, обработали противопожарной смесью.

В сквере установили детский игровой комплекс с безопасным резиновым покрытием. По периметру уложили асфальт, брусчатку на пешеходных дорожках и бортовой камень, а также скамейки и урны.

Подрядчик сделал парковку, нанес разметку и установил столбы, обустроил велопарковки и садовое ограждение.

Дом культуры в Пролетарском откроется в ближайшее время и вновь станет центром притяжения для сотен жителей.

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