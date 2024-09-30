Дом культуры отремонтировали в селе Сосновка под Коломной

Сосновский сельский дом культуры обрел новый облик и стал еще более уютным и современным благодаря завершенному ремонту. Теперь обновленный фасад здания привлекает внимание жителей и гостей села, а внутри царит комфортная и вдохновляющая атмосфера.

С момента своего основания более 60 лет назад, Сосновский сельский дом культуры является настоящим центром притяжения для местных жителей. Здесь активно работают десять клубных формирований, предлагая разнообразные кружки и секции для людей всех возрастов. Каждый может найти занятие по душе: от участия в танцевальном коллективе «Веселые ребята» до вокальных групп «Россиянка», которые открыты как для детей, так и для взрослых.

В обновленных стенах дома культуры участники могут не только развивать свои таланты, но и проводить время в компании единомышленников, создавая крепкие дружеские связи. Сельский дом культуры — это место, где рождаются традиции, проходят яркие праздники и создаются незабываемые воспоминания.

Благодаря проведенному ремонту, он продолжит оставаться важным культурным центром и местом вдохновения для всех жителей села.

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