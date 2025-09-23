Дом культуры открыли после ремонта в поселке Челюскинский в Пушкинском округе
Теперь у посетителей ДК «Импульс» есть все условия для реализации творческого потенциала. В честь открытия обновленного учреждения коллективы дома культуры выступили перед гостями с музыкальными подарками.
Построенный в центре поселка еще в 1960-х годах дом культуры всегда играл немалую роль в жизни местных жителей. Здесь отмечались торжества, проходили праздничные мероприятия. И, естественно, обновления ждали все. После капитального ремонта в ДК появились новые пространства для посетителей.
Занятия проходят в творческих мастерских и студиях по вокалу, также оборудованы музыкальная гостиная и выставочный зал, кружковые кабинеты, переговорный и хореографический залы, многофункциональный холл второго этажа.
«У нас прекрасное настроение. Мы счастливы потому, что у нас появились не только стены, но и пространство. Появились все возможности для того, чтобы стать центром притяжения для молодежи всей Московской области», — поделилась заведующая филиалом МАУК ЦДК «Строитель» ДК «Импульс» Елена Ссас.
Текущий ремонт в здании проводился поэтапно. С 2014 по 2019 годы были обновлены фасад, кровля, чердачные помещения, зрительный зал, фойе первого этажа, лестничные пролеты. В этом году сделали ремонт остальных помещений. Работы выполняли по губернаторской программе ремонта объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в сельских поселениях.
«В конечном итоге мы имеем полностью обновленный дом культуры — отремонтированный, с новыми современными коммуникациями, новым современным наполнением. Есть и мебель, и компьютеры, свет, звук. Все, что необходимо для того, чтобы здесь занимались наши жители от мала до велика», — сказал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.