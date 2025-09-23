Дом культуры открыли после ремонта в поселке Челюскинский в Пушкинском округе

Теперь у посетителей ДК «Импульс» есть все условия для реализации творческого потенциала. В честь открытия обновленного учреждения коллективы дома культуры выступили перед гостями с музыкальными подарками.

Построенный в центре поселка еще в 1960-х годах дом культуры всегда играл немалую роль в жизни местных жителей. Здесь отмечались торжества, проходили праздничные мероприятия. И, естественно, обновления ждали все. После капитального ремонта в ДК появились новые пространства для посетителей.

Занятия проходят в творческих мастерских и студиях по вокалу, также оборудованы музыкальная гостиная и выставочный зал, кружковые кабинеты, переговорный и хореографический залы, многофункциональный холл второго этажа.