Дом культуры «Орбита» отремонтируют в Чехове

Специалисты Управлении капитального строительства и ремонта оценили объемы необходимых работ, чтобы подготовить проект. Как отмечается, реновация в Доме культуры улучшит комфорт и привлекательность места для общения и творчества.

Свое название Дом культуры «Орбита» получил в 2005 году. Изначально здесь действовал клуб при Крюковском вентиляторном заводе, который начал свою историю в 1953 году с красного уголка в здании заводоуправления.

Постройка старая — до Великой Отечественной войны она принадлежала ситценабивной фабрике и крестьянской артели, затем ее переоборудовали под производственные и, наконец, культурные нужды.

В ДК «Орбита» работают вокальные, танцевальные, театральные студии, а также кружки декоративно-прикладного творчества.