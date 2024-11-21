Дом культуры «Мир» в Домодедове откроют после ремонта в 2025 году

Работы по модернизации большого концертного зала Дворца культуры «Мир» в Домодедове выполняют специалисты строительной компании «Мособлстройтрест № 11». Учреждение после реконструкции откроют в следующем году.

Во Дворце культуры «Мир» обустроят три концертных зала, которые вместят в общей сложности 1123 зрителя. Строители приступили к модернизации большого концертного зала на 603 человека. Его оборудуют навесной световой и звуковой техникой, в помещении установят три светодиодных экрана.

«Сейчас на сцене демонтируют механическое и сценическое оборудование. Специалисты меняют настил сцены и проводят малярные работы. Дальше обновят настилы на четырех ярусах балконов, чтобы подготовить зал под монтаж оборудования», — рассказал глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

После модернизации во Дворце культуры «Мир» можно будет проводить крупные массовые мероприятия местного и регионального значения: концерты, выставки, семинары.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».