Дом культуры «Лира» в поселке Серпухова отремонтируют к ноябрю

Новый этап ремонта Дома культуры «Лира» стартовал в поселке Пролетарский городского округа Серпухов. Там начали обустройство тропинок и подготовку к строительству сцены.

Полноценную сцену здесь смонтируют позже, сейчас рабочие занимаются вязкой арматуры. В зале демонтируют кресла и делают внутреннюю отделку стен. После подрядчик начнет ремонтировать фасад и подвал.

Работы идут и в сквере рядом с ДК. Специалисты уже начали демонтировать старый асфальт и удалять аварийные деревья. Также они готовят основания под установку бордюров.

Внутренние работы должны завершить до сентября. Полностью объект отремонтируют к ноябрю.

Отметим, что за благоустройство Дома культуры «Лира» на федеральной платформе проголосовало около 17 тысяч жителей.

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