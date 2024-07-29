Дом культуры «Лира» отремонтируют в Пролетарском по федеральной программе

В поселке Пролетарский городского округа Серпухов продолжается ремонт Дома культуры «Лира». Объект выбрали около 17 тысяч жителей, проголосовав за него на портале в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».

По проекту подрядчик отремонтирует Дом культуры и прилегающий сквер. Ранее на объекте смонтировали комплексное освещение.

В здании уже демонтировали систему отопления и покрытие стен в актовом зале. Вскоре рабочие приступят к оштукатуриванию, заменят полы и окна, отремонтируют потолок, реконструируют сцену.

«Позаботимся о юных жителях: для них появится новый детский игровой комплекс. Уличную сцену заменим и перенесем в другое место. Она будет в виде амфитеатра. Дом культуры посещают не только жители поселка, но и ближайших деревень и СНТ. Пока идет ремонт, культурные мероприятия и праздники проводят на дворовых и игровых площадках поселка», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

Помимо этого, в планах удалить сухостой, восстановить газон, отремонтировать тропинки, обустроить парковку, установить лавочки и урны.

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