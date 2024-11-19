Дом культуры «Филимоновский» в Павловском Посаде отметит 95-летие

В этот особенный вечер зрителей ждет насыщенная программа с музыкой и танцами от талантливых артистов и педагогов Дома культуры «Филимоновский». Каждый участник сможет погрузиться в атмосферу творчества, узнать больше о богатой истории Дома культуры и насладиться яркими выступлениями.

«У нас будет возможность пообщаться с гостями, поделиться воспоминаниями и обсудить планы на будущее. Не упустите шанс провести этот вечер в кругу друзей и единомышленников, погружаясь в мир искусства и красоты! Мы рады видеть всех и готовы дарить праздничное настроение каждому!» — подчеркивает руководство Дома культуры.

Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение: 0+.

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