Дом культуры «Филимоновский» в Павловском Посаде отметит 95-летие
Павловопосадский Дом культуры «Филимоновский» приглашает на юбилейный вечер «История искусства и вдохновения», посвященный 95-летию учреждения. Мероприятие состоится 22 ноября в 17:00.
В этот особенный вечер зрителей ждет насыщенная программа с музыкой и танцами от талантливых артистов и педагогов Дома культуры «Филимоновский». Каждый участник сможет погрузиться в атмосферу творчества, узнать больше о богатой истории Дома культуры и насладиться яркими выступлениями.
«У нас будет возможность пообщаться с гостями, поделиться воспоминаниями и обсудить планы на будущее. Не упустите шанс провести этот вечер в кругу друзей и единомышленников, погружаясь в мир искусства и красоты! Мы рады видеть всех и готовы дарить праздничное настроение каждому!» — подчеркивает руководство Дома культуры.
Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение: 0+.
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