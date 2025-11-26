Дом космонавтов в Звездном Городке капитально отремонтируют в 2026 году

ДК «Дом космонавтов» капитально отремонтируют в ЗАТО Звездный Городок до конца 2026 года. В здании 1967 года постройки обновят фасад, укрепят фундамент, установят современную мебель.

Как рассказали в региональном Минстрое, в здании уже завершают демонтажные работы. На этой неделе подрядчик начнет возводить перегородки и укреплять фундамент. После этого там заменят витражные окна и приведут в порядок фасад. Там также обновят входные группы, коммуникации и благоустроят территорию. В помещениях появится современная мебель и техника.

«Особое внимание мы уделяем объектам, которые являются центрами притяжения, хранящими историю и традиции. Обновление такого легендарного места, как Дом космонавтов, — это очень ответственная и важная работа, это дань уважения нашему прошлому. Поэтому мы сохраним стилистические особенности первоначального решения архитектуры и интерьеров здания», — подчеркнул министр Александр Туровский.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».