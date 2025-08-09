Дом юных техников в Химках откроет запись детей на новый учебный год

Записать детей в секции Дома юных техников «Интеграл» жители Химок смогут уже с 12 августа. Занятия там проводят бесплатно.

Дети смогут бесплатно посещать занятия по авиамодельному спорту в направлениях: кордовые модели, дронрейсинг, автокросс. Кроме того, доступны секции автомобильного, водно-моторного, судомодельного и мотоциклетного спорта, а также шахмат.

Прием ведут на будущий учебный год. Чтобы записать ребенка, нужно перейти на электронный портал Системы дополнительного образования Московской области. Подробности, в том числе о требуемых документах, есть на сайте «Интеграла».

Отметим, что воспитанники Дома юных техников регулярно показывают высокий уровень мастерства в области новых технологий. Они постоянно становятся победителями и призерами профильных соревнований и тематических олимпиад.