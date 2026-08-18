Дом художника в Можайске представил выставку «Династия Смирновых»

16 августа в Доме художника в Можайске состоялось торжественное открытие выставки «Династия Смирновых», посвященной православной тематике. Экспозиция разместилась на трех этажах и объединила работы московского художника Александра Смирнова и его детей — Марка, Марии и Ольги. Посетить выставку можно до 22 ноября.

Председатель совета депутатов Можайского муниципального округа Василий Овчинников поприветствовал участников и гостей от имени главы округа Дениса Мордвинцева. Он отметил значение творчества семьи Смирновых для сохранения и развития духовно-нравственных ценностей.

На открытии также присутствовали почетный гражданин Можайска, краевед и общественный деятель Лилия Волкова, игумен Лужецкого Богородицерождественского Ферапонтова мужского монастыря иеромонах Давид (Кургузов), а также представители творческой интеллигенции города.

Александр Максимович Смирнов — московский художник, почетный член Российской академии художеств, обладатель золотой медали. Его работы представлялись на международных выставках в Париже, Пекине, Флоренции и базилике Сан-Витале в Риме.

Дети художника также связали свою жизнь с искусством. Марк и Ольга Смирновы стали художниками, а Мария работает галеристкой и пишет книги.

Выставка «Династия Смирновых» стала заметным событием культурной жизни округа. Она позволяет познакомиться с творчеством нескольких поколений одной семьи и увидеть преемственность художественных традиций.

Экспозиция работает по адресу: Можайск, ул. Коммунистическая, д. 27.