Дом графини Милютиной в Дмитрове отреставрируют

В округе взяли курс на сохранение и восстановление исторического наследия. Объектом особого внимания стал «Дом Милютиной», обладающий статусом объекта культурного достояния регионального значения.

Расположенный на Загорской улице, дом № 38, исторический памятник включили в прогнозный план приватизации муниципального имущества Дмитровского округа на 2025–2027 годы. Сейчас здание в неудовлетворительном состоянии.

Дом принадлежал Ольге Милютиной, дочери генерала-фельдмаршала Дмитрия Милютина. В начале XX века здание играло важную роль в культурной жизни города: здесь организовали приют для бедных гимназисток, а после 1917 года флигель дома использовали как архив, а основное здание — как местный музей.

В рамках нового подхода, реализуемого в Московской области, разрушенные здания и целые усадьбы выставляют на конкурс в порядке приватизации по символической стоимости в один рубль. Победитель получает имущественный комплекс по итоговой цене с обязательством восстановления и последующего использования объекта.

Ключевым условием приватизации является соблюдение всех обязательств по сохранению культурного наследия, включая обеспечение доступа к объекту, установку информационных обозначений и проведение реставрационных работ.