Дом еще одной семьи газифицировали по соцпрограмме в Орехово-Зуеве

В деревне Соболево подключили к газу дом участника боевых действий. Эта семья стала первой в 2026 году льготной категорией, получившей газ в округе.

26 января по президентской программе «Социальная газификация» подключили дом семьи Анфаловых. Они приобрели участок в этом населенном пункте три года назад по совету друзей. Местная природа и свежий воздух сразу им понравились. После покупки земли семья начала возводить дом. Однако, когда стены были готовы, возникла проблема с отоплением. Приходилось обогреваться дровами, но, видя, как соседи подключают газ, Анфаловы тоже решили подать заявку.

Глава семьи имеет право на льготу как участник боевых действий. Для таких категорий граждан подключение газа осуществляется бесплатно.

Всего в деревне Соболево жители уже подали 75 заявок на участие в программе. На сегодняшний день к газовым сетям подключены 58 домов.

Уточнить перечень льготных категорий и детальные условия программы «Социальная газификация» можно на официальном сайте Мособлгаза.